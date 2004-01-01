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И немного о нас:

Радиостанция «Тихвинский Городовой 106,9 FM» была основана 13 мая 2004 года.

По расчётам охват нащего радио достигает около 103,0 тысяч человек. Наше радио слушают на территории Тихвинского и Бокситогорского районов. И на части Киришского и Волховского районов.

Формат радиостанции состоит из современных хитов и определяется на основе регулярного музыкального тестирования среди радиослушателей «Тихвинского Городового».

Согласно рейтингу радиостанций, «Тихвинский Городовой» характеризуется состоявшейся аудиторией среднего возраста. Порядка 80% аудитории в возрасте от 18 до 45лет, в основном это люди с устойчивым материальным положением, высшим образованием и высоким социальным статусом. Среди этой аудитории, «Тихвинский Городовой» имеет самый высокий индекс соответствия, что свидетельствует об эффективности рекламы размещенной на нашей радиостанции, направленной на данную целевую гр